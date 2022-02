MCS Basket diffusera la Coupe de France masculine

COUPE DE FRANCE

MCS Basket diffusera tous les matches restants de la Coupe de France masculine cette saison, à l'exception de la finale. La première affiche diffusée sera celle entre la JL Bourg et le CSP Limoges le 15 février à 19 heures. Dans la foulée, il y aura la réception de Dijon au Rhénus par la SIG Strasbourg, à 20 heures. Les commentaires seront assurés par David Cozette et les équipes de First Team (Erwan Abautret et Thomas Dufant).

Avec la Coupe de France masculine, MCS Basket ajoute encore plus de contenu à sa plateforme. La chaîne prévoit déjà de diffuser plus de 700 matches par saison, ce qui inclut les championnats espagnols, italiens, adriatique et russe sans oublier les matches d'EuroCup, notamment ceux de Bourg-en-Bresse et des Metropolitans 92. MCS Basket est accesible via un abonnement payant de 4,99 euros par mois ou 49,99 euros à l'année.