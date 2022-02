Monaco en quarts de la Coupe ; "Les gars ont répondu présent", souligne Sasa Obradovic

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : Manuel Vitali

En mettant au repos Will Thomas, Alpha Diallo, Donatas Motiejunas et Mike James, Monaco a battu Le Mans 92 à 76 ce mercredi et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de France. Le match a été marqué par la domination des Roca Boys au rebond (42 contre 22 pour Le Mans). Sasa Obradovic, Brock Motum, Elric Delors et Terry Tarpey livrent leurs impressions sur cette rencontre.

Les Monégasques se sont imposés contre Le Mans grâce notamment à leurs joueurs en sortie de banc (59 points inscrits) et à leur domination au rebond (42 contre 22). Donta Hall s'est illustré avec 15 points inscrits à 6/8 et 16 rebonds en 23 minutes pour 28 d'évaluation. Son coéquipier Brock Motum l'a suivi avec 18 points marqués à 7/9 en 19 minutes pour 19 d'évaluation. Le banc de la principauté était tout simplement intouchable avec 4 joueurs à plus de 10 points (Hall, Motum, Bacon, Lee).

"Au niveau de l'énergie, les gars ont répondu présent, a apprécié l'entraîneur de Monaco, Sasa Obradović. Donta Hall est un de nos joueurs clés et c'est bon de le voir à ce niveau. Il a été omniprésent sous les panneaux. Il y avait une bonne atmosphère sur le parquet et tous les joueurs se sont encouragés jusqu'au bout".

Pour Brock Motum, le jeu collectif monégasque a fait la différence. "C'était une belle victoire, on a bien partagé la balle, une victoire d'équipe. C'était important pour nous et on a su éléver le niveau", explique l'ailier-fort australien avant de louer le travail de son partenaire Donta Hall. "Les dunks de Donta Hall sont hallucinants à voir du parquet. C'est un athlète fantastique et super coéquipier".

Du côté du Mans, il y a plusieurs regrets sur ce match, notamment sur les rebonds laissé. L'entraîneur des Sarthois Elric Delord a diverses explications : "Le rebond ça vient de plein de choses. On n'a pas su tenir les duels, du coup on aide trop tard et on ferme la raquette trop tard. Ça fait partie des petits détails, et ça montre qu'on n'est pas encore au niveau de ces équipes. Un relâchement et on est puni face à l'une des meilleures attaques de l'EuroLeague".

Comme souvent, Terry Tarpey a réalisé une bonne prestation avec 15 points à 6/9 aux tirs, 3 rebonds et 5 passes décivises pour 21 d'évaluation en 27 minutes. Joueur engagé et très présent au rebond, il connaît bien cette problématique. "Le rebond c'est l'intensité, et Monaco a mis plus d'intensité ce (mercredi) soir. Ils ont mis des tirs difficiles, et nous on a pas été assez précis en attaque. Contre une grosse équipe comme ça, on doit faire le match parfait. On a montré du caractère même avec 20 points de retard." Et aussi 24 passes décisives, un total plutôt important (18 en face).

Monaco se reprend contre Le Mans après deux revers consécutifs et jouera le Top 8 de la Coupe de France le 26 mars à l'Arena Loire. Son adversaire sera connu lors du tirage au sort, ce vendredi.