Moustapha Fall (ASVEL) : "Nous avons assuré le fait que ce ne sera pas une saison dans le vide"

Dernier rempart (6 contres) de la défense très physique de l'ASVEL samedi soir contre Dijon, Moustapha Fall a logiquement été élu MVP de la finale de Coupe de France, remportée par son équipe 77-61, tant il a dissuadé dans la raquette rhodanienne.

"Il fallait être aussi physique que possible, contester tous leurs déplacements et leur rendre la vie difficile, a-t-il expliqué au Progrès après la rencontre. Nous savions que nous allions faire des erreurs, nous avons perdu pas mal de ballons et laissé des paniers faciles, mais il fallait rester confiant et respecter le plan de jeu. Et ça a marché !"