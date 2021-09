Nancy écarte Cergy-Pontoise en Coupe de France

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : SLUC Nancy

Après Rueil, c'est Nancy (Pro B) qui s'est qualifié pour les 1/32e de finale de la Coupe de France masculine. Les Lorrains sont allés l'emporter sur le parquet de Cergy-Pontoise (NM1) ce vendredi, 80 à 71. Les joueurs de Sylvain Lautié maîtrisaient leur sujet en première mi-temps (30-43 à la pause) avant que les locaux ne recollent. Mais, même à sept joueurs professionnels seulement, les Couguars avaient de sérieux arguments, à commencer par Stéphane Gombauld (23 points à 8/17 aux tirs, 16 rebonds et 3 contres pour 34 d'évaluation en 35 minutes) et Caleb Walker (27 points à 7/11 et 4 passes décisives pour 26 d'évaluation en 36 minutes). De quoi conserver la tête tout le long et franchir ce premier tour.

