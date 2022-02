Nicolas Lang : "Il faut au plus vite prendre un match"

COUPE DE FRANCE

"Il faut au plus vite prendre un match". Dans un entretien donné à France Bleu Limousin, l'arrière Nicolas Lang (1,96 m, 31 ans) sait que cette mauvaise passe peut vite tourner. Sur une série de 4 défaites de rang, les Limougeauds rejouent contre Bourg-en-Bresse, chez qui ils ont chuté ce samedi en championnat (79-66), en 1/8e de finale de Coupe de France : "Il faut savoir rebondir", rappelle l'Alsacien.

Ne pas penser au clasico

L'international français sait que le match de dimanche, le classique face à l'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez, mais que le match le plus important reste celui-ci qui vient contre la JL Bourg : "Dans la période actuelle, tu ne peux pas te permettre de ne pas être concentré sur le match de demain (ce mardi)". Un match des 1/8e de finale de Coupe de France dans la même enceinte qu'Ekinox ; Limoges a pu rester sur place pour bien préparer la rencontre : "Le fait d'être resté sur Bourg-en-Bresse et de pouvoir jouer la même équipe à 3/4 jours d'intervalle, tu ne peux pas penser à autre chose". Chaque chose en son temps, et chaque match se prend l'un après l'autre pour le capitaine du CSP.

Dans une saison collective en dents de scie (dixièmes de Betclic ELITE, 9 victoires et 10 défaites), Limoges peut utiliser la Coupe comme moyen de se relancer dans cette mauvaise passe : "C'est un match de Coupe de France, qui peut nous permettre d'aller en quarts de finale". Sixième meilleur marqueur du championnat et pièce essentielle du CSP, Nicolas Lang assume pleinement son rôle et sait se relancer après une mauvaise passe, alors qu'il n'a pas mis dedans samedi : "Quand j'ai tendance à louper des shoots, j'ai hâte de repartir jouer car je sais que ça s'équilibre sur le long terme". Avec 16,8 points par match, à 43,2 % derrière la ligne des 3-points, le sniper est un des meilleurs tireurs de l'Elite, et plus simplement un des meilleurs attaquants.

La semaine du Limoges CSP est bien chargée donc, avec la Coupe de France ce mardi, puis la réception de Pau ce dimanche, dans le cadre d'un des classiques du championnat, ce dimanche. Deux matchs importants pour la suite de la saison limougeaude, alors que la trêve internationale démarrera lundi prochain.