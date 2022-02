Orléans avec bientôt 11 pros : "On va avoir une équipe avec tout un autre visage", s'enthousiasme Germain Castano

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : OLB TV

Eliminé de la Coupe de France par l'Elan béarnais (70-77) mercredi soir, Orléans va se concentrer sur sa fin de saison de Betclic ELITE. L'entraîneur Germain Castano explique les raisons de la défaite contre l'Elan béarnais et s'exprime au sujet des récentes modifications d'effectif.

Dans un match serré, l'OLB a tenu trois quart-temps avant de craquer dans le quatrième en inscrivant seulement 6 petits points. L'entraîneur Germain Castano y va de ses explications : "On a été bons des deux côtés, c'était notre match mais après il nous échappe. Il y a plusieurs raisons : déjà il y a des garçons qui jouent trop et qui craquent, il y a des garçons qui ont fait un match très moyen. On est moins en rythme et on a du mal à marquer des paniers". Toujours selon l'entraîneur, "le match a échappé aux arbitres mais je ne suis pas assez effronté pour vous dire que le 6 à 22 (résultat du quatrième quart-temps), c'est à cause des arbitres. On est aussi responsables quand même".

Toujours dans cette conférence de presse, Germain Castano a également parlé de la suite de la saison. "Le point positif c'est que maintenant on a plus qu'un seul objectif, on va se concentrer dessus et y'a que ça qui m'intéresse. On a 14 matches à faire, on a une mission et quand je dis "on" c'est toute la famile de l'OLB avec son public. J'espère que chaque match à domicile sera un grand rendez-vous". Ce mercredi, Orléans a annoncé du changement dans son effectif. Jean-Philippe Dally (1,99 m, 25 ans) s'en va à Champagne Basket et croise la route de Junior Mbida (2,06 m, 32 ans) qui lui quitte la Marne pour revenir en région Centre. Comme Junior Mbida, Nobel Boungo-Colo (2,02 m, 33 ans) signe son retour dans le Loiret. Germain Castano a expliqué ces choix :

"Nobel est plus au départ un poste 3 mais nous l'avons choisi principalement pour jouer poste 4. C'est un gros talent de notre championnat qui possède maintenant une expérience solide de haut-niveau. Il nous apportera sa capacité à scorer de loin mais aussi près du cercle. Il est capable de défendre sur les postes 2, 3 et 4. C'est un joueur très polyvalent et avec une grosse force de caractère , c'est un compétiteur". "(Junior Mbida) c'est un joueur que je connais très bien (il l'a encadré à Boulogne-sur-Mer en 2013-2014, NDLR) et lui connait bien la maison orléanaise. Il possède un excellent shoot à mi-distance et il est capable de s'écarter. C'est également un excellent rebondeur. Il sera le parfait complément à Youssou Ndoye dans la raquette. C'est humainement un joueur qui me correspond parfaitement".

Germain Castano impatient de reprendre après la trêve

Et s'il compte 11 joueurs potentiellement dans son effectif professionnel puisque Loïc Schwartz a prolongé pour la saison et que Marcus Paige comme Kyvon Davenport sont censés revenir à l'entraînement la semaine prochaine, le coach préfère se retrouve dans ce cas de figure.

"Quand t'es un coach un peu fatigué, qui n'a jamais fait un match au complet - à 7, à 6 -, là au moins on aura des choses à faire. Si on a un 3 qui se blesse, on pourra décaler Nobel, si on a un 1 qui se blesse on pourra déplacer Marcus (Paige). On aura plein de choses à faire avec cette équipe-là. [...] Je suis plutôt optimiste et impatient parce qu'on va avoir une équipe avec tout un autre visage. Un garçon comme Marcus ça commence à se sentir qu'il nous manque énormément (il répète). Je pense qu'on a doublé tous les postes. Et je suis aussi curieux de voir Nobel au poste 4, il peut poser des problèmes, je sais que c'est un vrai 3 mais il a pris le pari. Maintenant on doit se concentrer sur nous, certains ont besoin de repos - bon il y a cinq joueurs qui partent en équipe nationale, avec Thomas Drouot six, j'espère qu'il n'y aura pas de casse en tous les cas."

Prochain échéance, la réception de Fos Provence le 5 mars. Pour une victoire obligatoire.

L'effectif d'Orléans pour la fin de la saison 2021-2022 :