Paris large vainqueur de Rouen, Begarin et Barbitch cartonnent

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : Lilian Bordron

Lors du dernier match du 1/32e de finale de Coupe de France masculine, Paris n'a fait qu'une bouchée de Rouen (107-81). Il faut dire que l'équipe d'Alexandre Menard avait autre chose à faire que de jouer le coup à fond en Coupe. Englué dans des problèmes d'effectif, elle ne comptait que cinq joueurs professionnels pour cette rencontre, dérisoire avant d'aller à Chalon-sur-Saône samedi pour la deuxième journée de la saison régulière de Pro B.

Après sa première victoire en Betclic ELITE, à Cholet, Paris en a profité pour confirmer avec un large succès. Le trio de prospects Juhann Begarin (25 points à 10/12 aux tirs et 4 rebonds en 24 minutes), Milan Barbitch (23 points à 6/11, 7 rebonds et 6 fautes provoquées pour 23 d'évaluation en 21 minutes) et Ismaël Kamagate (14 points à 7/9, 9 rebonds et 3 contres pour 22 d'évaluation en 25 minutes) a sorti le grand jeu. Les U17 Pacome Dadiet (7 points en 8 minutes) et Mohamed Diawara (4 minutes) ont eu le droit à un peu de temps de jeu.

Prochain rendez-vous pour Paris, ce dimanche en Betclic ELITE avec la réception du Mans Sarthe Basket. Quant à la suite de la Coupe de France, le tirage au sort des 1/16e de finale sera effectué ce vendredi au siège de la Fédération française de basketball.