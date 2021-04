Paul Lacombe (ASVEL) veut prendre sa revanche sur Dijon : "Ils savent exactement comment nous battre"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après une intégration longue et parfois difficile, Paul Lacombe (1,95 m, 30 ans) semble avoir retrouvé sa place à l'ASVEL. Après la succession des matches de Jeep ELITE, il joue plus régulièrement et affiche 5,8 points à 51,9% de réussite aux tirs accompagnés de 2,9 rebonds, 2,1 passes décisives et 1,2 ballon par match de championnat.

"Oui, ça va mieux, avoue-t-il dans Le Progrès. J'ai trouvé ma place et mon rôle dans cet effectif si dense. Il y a eu quelques incompréhensions, mais c'est réglé des deux côtés." L'équipe de l'ASVEL est en effet remplie par de nombreux joueurs talentueux et importants mais Paul Lacombe a fait sa place et s'adapte.

Après avoir démarré sa carrière à l'ASVEL en 2009, avoir joué pour la SIG Strasbourg et ensuite la Monaco, l'international français a décidé de faire son retour à l'ASVEL en 2020, pour "gagner des titres". Un titre, c'est d'ailleurs ce pour quoi il va jouer ce samedi soir à Bercy contre la JDA Dijon, la bête noire des Villeurbannais depuis un peu plus d'un an. Après son succès en finale de la Leaders Cup 2020, la JDA Dijon a battu l'ASVEL deux fois durant la saison régulière et la finale promet d'être encore relevée ce samedi. Un sentiment de revanche anime le groupe rhodanien.

"Par fierté déjà ! Quoi qu'il se passe, l'ASVEL est censée être la meilleure équipe du championnat et Dijon nous a déjà tapés deux fois. Ils savent exactement comment nous battre."

L'homme fort en ce moment du côté de Lyon-Villeurbanne, c'est Thomas Heurtel (1,89 m, 32 ans). Si l'Agathois a joué le dernier match contre Dijon, il venait juste d'arriver. Depuis il s'est parfaitement intégré et tourne même à 15,6 points à 53,5% de réussite aux tirs, 3,7 rebonds, 6,6 passes décisives et 1 interception pour 19,1 d'évaluation après 7 rencontres de championnat. Le meneur prouve qu'il est doté d'un talent supérieur.

"Thomas est un joueur d'une autre classe. On ne peut qu'être contents de l'avoir pour ces quelques mois. Il a beaucoup la balle mais, si vous êtes seul, vous l'aurez. Et ça, c'est génial !"

Thomas Heurtel sera très attendu face à la paire David Holston - Axel Julien ce samedi, à 19h, sur le parquet de Bercy.