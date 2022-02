Pile deux mois après son dernier match, Milan Barbitch vraisemblablement de retour ce jeudi

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Milan Barbitch (1,96 m, 20 ans) devrait reprendre la compétition avec le Paris Basketball ce jeudi contre les Metropolitans 92 en 1/8e de finale de la Coupe de France. C'est ce qu'a indiqué l'entraîneur Jean-Christophe Prat après la défaite contre Cholet (90-102) à Paris Basketball On Air. Blessé une deuxième fois à la cheville droite et victime d'un arrachement osseux, le fils de Yann Barbitch n'était plus apparu sur les parquets depuis le 18 décembre et une large défaite contre Strasbourg (74-95).

Son coach Jean-Christophe Prat explique qu'il "ne voulait pas le remettre tout de suite dans un match de championnat" avant de déclarer que le combo du Paris Basket "vient de faire sa première semaine d'entraînement après deux mois d'arrêt. Il y a des chances pour que le match de jeudi soit une rencontre pour qu'il ait un vrai terrain d'expression".