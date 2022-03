Quand les U18 du BLMA ratent une finale de Coupe de France pour une faute technique regrettable

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : LDLC ASVEL Féminin

Si le suspense n'a pas été de mise à Ronchin pour la demi-finale de la Coupe de France U18 féminine entre Mondeville et La Roche Vendée - victoire des Normandes 89 à 53 -, la donne a été bien différente dans l'autre demi-finale à Culoz, entre Lattes-Montpellier et l'ASVEL. Les mini-Gazelles de Damien Leroux pensaient s'être qualifiées pour la finale à Bercy, à tel point qu'elles sont entrées sur le terrain pour rejoindre leurs coéquipières alors qu'il restait 0,3 seconde à jouer. En effet, après une tentative de tir à 3-points ratée, Stacy Chovina a pris le rebond dans la raquette et marqué à 2-points pour Lyon. Pensant le temps écoulé, les Héraultaises ont pénétré sur le parquet pour sauter dans les bras de leurs coéquipières.

Après ce qui semblait être l'ultime fait de jeu, le score restait en faveur des Héraultaises (84-83)... Jusqu'à ce que le trio arbitral ne décide d'infliger une faute technique au banc du BLMA pour envahissement du terrain. Carla Leite (32 points sur ce match) ne s'est pas faite prier pour égaliser à 84 partout et, bien lancée, les Lyonnaises ont arraché leur troisième finale de suite (94-89) face à Mondeville. Reste à savoir si l'USOM, dont le centre de formation n'est plus agréé, gagnera une troisième fois de suite.

L'action en question (à voir dans la vidéo ci-dessous) fait débat au sein du corp arbitral ; si la règle a été respectée, l'esprit devait-il prendre le dessus ?