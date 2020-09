Rennes prend le meilleur sur Rueil

COUPE DE FRANCE

A la salle Colette Besson de Rennes,

Idéalement lancé, l’Union Rennes Basket 35 est très vite rentré dans son match grâce à Cheick Sekou Condé qui sanctionne ses adversaires du soir à deux reprises derrière l’arc. Revenant à 9 partout, Rennes va décider d’augmenter sa pression défensive. Maladroits, les alto séquanais vont voir l’écart grandir jusqu’à 7 points d’avance à la fin du premier acte. Celui-ci sera fatal à Rueil qui va courir après le score tout le match jusqu’en milieu de quatrième quart temps. Sous pression dans les dix dernières minutes, les rennais vont perdre pied avec des pertes de balles mais aussi un manque d’adresse à l’image de Mourad El Khir qui par deux fois manquera sa cible derrière les 6 mètres 75. Mais finalement, après un lay-up de Clément Poncet Le Berre, El Khir trouve enfin le chemin du filet et donne un avantage de 5 points. Rueil ne reviendra plus …

Cheick Sekou Condé, le pivot qu’il fallait à Rennes

Élément très important de son équipe, Massa Doumbé a connu tous les malheurs du monde hier soir dans la raquette adverse. Seulement 23% de réussite aux tirs et un 0 sur 7 derrière l’arc, il n’a pas connu la soirée qu’il aura souhaité car très bien défendu par son adversaire du soir : Cheick Sekou Condé. Arrivé de Challans cet été, l’hispano-guinéen semble déjà très à l’aise dans cette équipe rennaise. Hier soir, il a inscrit 21 points à 61% aux tirs, dont 60% à trois points, et a pris 8 rebonds pour une évaluation de 26, la meilleure du match. Rugueux en défense, solide en attaque, Condé a fait mal à un secteur intérieur ruellois amoindri. Seulement 8 joueurs des jaunes étaient présents hier soir dont deux ont joués moins de 7 minutes. À noter que côté breton, Pascal Thibaud a dû faire sans Youri Morose, Saïd Ben Driss et Brieuc Belloir mais ce match reste une satisfaction avec des joueurs qui se sont bien trouvés et un jeu collectif agréable. Du côté de Makan Dioumassi, il a évolué sans recrues hormis Youssouf Timera puisque Christopher Dauby, Giorgi Turdziladze et Maël Poiroux n’ont pas fait le déplacement.

Cheick Sekou Condé termine meilleur marqueur de son équipe (Crédit : FIBA)

Tyron Menfir dans la cours des grands

Arrivé dans l’effectif professionnel de l’équipe U18, le jeune Tyron Menfir a démontré les raisons de la confiance de son équipe envers-lui. Très agité, le fougueux ailier voulait être sur tous les ballons, ce qui le rendait parfois maladroit. Présent dans le cinq de départ, il va jouer 28 minutes pour 5 points et 7 d’évaluation. Joueur très athlétique, il n’hésite pas à se « bagarrer » avec les plus grands dans la raquette quitte à prendre des coups, une attitude qui fait plaisir chez un jeune et qui pourrait lui permettre d’obtenir encore un peu plus la confiance de son coach. Il terminera le match avec 4 fautes pour un excès d’engagement mais ce n’est pas grave, le jeune de 18 ans semble prêt pour sa première saison en Nationale 1.

Une salle Colette Besson qui résonne

Seulement 100 spectateurs étaient là pour encourager les siens dans une salle quasiment vide. Le club avait fait le choix d’inviter uniquement ses partenaires et ses abonnés ainsi que quelques chanceux par le biais d’un concours.

La feuille de match

RENNES – RUEIL : 70-62 (35-29)

Quarts temps : (20-13, 15-16, 19-19, 16-14)

Arbitres : MM Wallet, Lohezic

Spectateurs : 100

RENNES : Pamba (11), Lebrun (2), El Khir (13), Menfir (5), Sekou Condé (21), puis Pellure (6), Poncet Leberre (7), Sclear (5)

RUEIL : Racine (13), Fandelet (11), Burrell (7), Ricard (10), Doumbé (9) puis Sellin (3), Thondique (9), Timera (0)