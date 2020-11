Roanne fait respecter la logique face à Vichy-Clermont

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : Jules Roche

Roanne a fait craquer Vichy-Clermont dans le dernier quart-temps en 16e de finale de Coupe de France ce mardi soir à la Halle Vacheresse (93-70).

Sérieux d'entrée de jeu, les hommes de Jean-Denys Choulet ont su gérer leur avance au fil de la partie face à une équipe vichysso-clermontoise accrocheuse à l'image de Thomas Ceci-Diop (19 points, 7 rebonds, 20 d'évaluation en 25 minutes). Les joueurs de Guillaume Vizade auront tout tenté pour essayer de déstabiliser Steeve Ho You Fat et ses coéquipiers en vain. Grâce notamment au meneur étasunien James Batemon (11 points, 4 passes décisives, 4 rebonds, 11 d'évaluation en 27 minutes) et à l'expérimenté Charles-Henri Bronchard (14 points à 6/8 aux tirs, 3 passes décisives, 1 rebond, 1 contre, 15 d'évaluation en 22 minutes), le plan de la JAVCM aura tenu jusqu'à la fin du troisième quart-temps (68-64), moment choisi par le collectif ligérien pour hausser le ton.

Portée par un Ronald March étincelant (23 points à 7/13 aux tirs, 5 fautes provoquées, 4 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception, 25 d'évaluation en 25 minutes) et un Juvonte Reddic dominateur dans le secteur intérieur (25 points à 11/13 aux tirs, 4 fautes provoquées, 3 interceptions, 2 rebonds, 26 d'évaluation en 22 minutes), la Chorale a composté son billet pour les 8e de finale du Trophée Robert Busnel en infligeant en l'espace de 10 minutes un cinglant 25-6 à son voisin de Pro B, à bout de souffle.