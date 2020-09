Roanne passe, Saint-Vallier et Pont-de-Chéruy éliminent des équipes de Pro B

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : Jules Roche

Après les matchs de lundi et mardi, la suite des rencontres de la 64e de la Coupe de France masculin s'est déroulée ce mercredi soir. Contrairement à la veille, il n'y a eu que très peu de surprises, à savoir deux équipes de NM1, Saint-Vallier et Pont-de-Chéruy, qui ont respectivement sorti Saint-Chamond et Aix-Maurienne. Sinon, la hiérarchie a été respectée partout ailleurs. Malgré l'absence de Sylvain Francisco, testé positif à la COVID-19, la Chorale de Roanne n'a notamment pas eu de mal à écarter Antibes.

A lire aussi : Rennes prend le meilleur sur Rueil

Les résultats du mercredi 23 septembre :