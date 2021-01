Roanne va mettre deux meneurs à l'essai, dont Renathan Ona Embo

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : Tulane Jules Roche

Après l'élimination de la Chorale de Roanne contre Le Mans (74-96) en huitième de finale de Coupe de France masculine, l'entraîneur Jean-Denys Choulet s'est exprimé en conférence de presse.

"On a très bien globalement dans les 16-17 premières minutes de la première mi-temps. Hormis les 8 dernières minutes où les gars ont lâché - ce qui est inadmissible, on peut perdre mais il ne faut jamais baisser les bras -, je n'ai pas les grief particuliers envers eux. C'est un match de Coupe, peut-être que les gars l'ont pris comme un match de Coupe. En ce moment, je pense qu'il faut prendre tous les matches sérieusement puisqu'on joue tellement peu."

Il a ironisé aussi sur les 31 tirs tentés à 3-points, pour 7 réussites.

"On est une très, très grande équipe à 3-points, a-t-il déclaré, sarcastique. On est parmi les meilleures du championnat. Quand on est mauvais, on essaye d'en prendre moins. Eux (Le Mans) sont très bons quand ils sont ouverts mais en prennent 10 de moins que nous. Nous on est ouvert, c'est à 20%. Je vous ai dit qu'en ce moment on fait 500 tirs par jour en ce moment, Thomas (Ville) les fait, on dirait que ça paye un petit peu (2/3 samedi, NDLR)."

Revoilà Renathan Ona Embo

Il a aussi indiqué qu'il attendait plus de la recrue Jamel Artis, même s'il comprend qu'il manque de rythme et a eu encore peu de temps pour s'intégrer. Le technicien bisontin a également indiqué que deux postes 1-2 allaient arriver d'ici lundi pour un essai, un tchèque et un Français passé par la NCAA, afin d'apporter une autre option à la mène, qui ne dispose que d'un joueur spécifique (Sylvain Francisco) puisque Mathis Keita (notre photo de droite ci-dessus) n'est plus utilisé.

"Il n'y a pas de signature pour le moment. Si on veut que l'équipe progresse, on ne peut pas rester avec l'équipe comme ça sur les extérieurs."

Selon nos informations, le jeune poste 1-2 français testé est Renathan Ona Embo (1,95 m, 22 ans). Ancien top prospect de la génération 1998 (il avait participé aux EuroBasket U16 et U18 avec un an d'avance en 2013 et 2015), le petit frère de Carl Ona Embo a choisi de partir aux Etats-Unis après ses années de formation à Marne-la-Vallée, où il dominait en U15. Là-bas, il a enchaîné les lycées avant de rejoindre l'Université de Tulane. Responsabilisé dès sa saison sophomore, en 2017-2018 (10,1 points, 3,2 rebonds et 3,3 passes décisives en 33 minutes), sous les ordres de l'ancien coach NBA Mike Dunleavy, il s'est blessé en 2018-2019 et a quitté l'équipe en cours de saison en 2019-2020, sans doute frustré par son utilisation par le nouveau coach Ron Hunter (5,5 points, 2,5 rebonds et 1,3 passe décisive en 22 minutes). Il avait alors rejoint l'équipe serbe de Vrsac mais n'y a joué que trois rencontres (3 points à 25% de réussite aux tirs, 2,3 rebonds et 1,7 passe décisive en 15 minutes). Reste à savoir s'il sera en mesure d'aider l'équipe de Jean-Denys Choulet, qui vise le maintien en Jeep ELITE cette saison.