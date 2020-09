Saint-Quentin domine une équipe de Paris très diminuée

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : Lilian Bordron

Privé au coup d'envoi de son meneur titulaire, Milan Barbitch, et de son leader d'attaque, Nobel Boungou-colo, placés tous les deux sous protocole sanitaire, Paris partait avec un handicap, ce mardi face à Saint-Quentin. Alors, lorsque s'est ajouté en début de 2e quart-temps la blessure de Valentin Chery, sonné et évacué sur civière après une tentative de dunk d’Akwasi Yeboah, et qui est parti passer des examens à l'hôpital, les Parisiens se sont retrouvés trop déplumés pour lutter face au collectif adverse. L'expulsion du coach Jean-Christophe Prat, en colère contre l'arbitrage et sanctionné de deux fautes techniques coup sur coup peu après la mi-temps, n'a pas aidé non plus. Le SQBB repart donc de Carpentier avec une victoire, 85-76, et une qualification pour les 32e de finale de la Coupe de France.

Au sein d'une équipe de Saint-Quentin qui a fait la course en tête, le jeune Hugo Besson (19 ans, prêté par l'Élan Chalon) tente beaucoup et semble avoir trouvé dans l'Aisne un contexte où il pourra jouir d'importantes responsabilités, s'épanouir et progresser (11 points à 4/11, 4 rebonds et 4 passes décisives), sous les ordres d'un coach, Julien Mahé, qui a longtemps entraîné en Espoirs et fait confiance aux jeunes. Les recrues Akwasi Yeboah (14 points, 17 d'évaluation) et Parker Jackson-Cartwright ont quant à elles mené l'attaque (15 points), au relais d'un Benoit Gillet en réussite (photo, 14 points, 17 d'évaluation), pour tenir l'avantage jusqu'au bout.

Pour Paris, Juhan Begarin a certes tenté de sonner la révolte (21 points), bien épaulé par la seule recrue de l'été, Kevin Franceschi (10 points et 8 rebonds) et Dustin Sleva (15 points). Les locaux ont même signé un joli rapproché en fin de rencontre, mais ils partaient de trop loin pour inquiéter leurs visiteurs. "Le début de match c'est très important", pestait Franceschi après match, "surtout à domicile, pour entraîner le public derrière toi. Et on a trop mal commencé, ils nous ont agressé d'entrée et on n'a pas su répondre. On a essayé de mettre un peu de folie en fin de rencontre mais c'était trop tard." Loïs Gendrey, venu des espoirs de Monaco, a lui profité des blessures pour disputer ses premières minutes en pro.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques.