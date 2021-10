Timothé Crusol (Limoges) : "Le gros point de travail pour moi cette année, c'est la régularité"

Mardi soir, le Limoges CSP a signé sa troisième victoire consécutive en s'imposant largement à Nantes (61-84) en 1/32e de finale de Coupe de France masculine. Dominateurs au rebond, les Limougeauds ont rapidement creusé l'écart et ne se sont pas fait de frayeur. L'entraîneur Massimo Cancellieri a pu faire tourner, donnant par exemple 20 minutes de jeu au pivot Horace Spencer qui n'avait jamais autant joué jusqu'ici.

"Nous avons essayé de faire de notre mieux, a commenté après la rencontre l'entraîneur du CSP. Nous avons fait un bon boulot sur les deux premiers quart-temps pour les stopper, notamment Charles Thomas que je connais très bien. Nous avons fait aussi un bon boulot sur Smith à l’exception du dernier quart-temps et c’est pour cela que je n’étais pas content. Nous avions perdu de la concentration. Nous avons fait un bon boulot sur le 1 contre 1 et sur le pick and roll. C’était dur pour eux de pénétrer dans notre raquette. J’espère que ce match va donner de la confiance à Horace Spencer. Il a besoin de plus de minutes pour être à l’aise."