Tous les matches de 1/16e de finale de Coupe de France sont à voir en direct

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Ce mardi, c'est jour de Coupe de France masculine. Les huit affiches des 1/16e de finale de la compétition se déroulent ce mardi soir. Toutes seront diffusées en direct et gratuitement sur Internet. Ainsi, l'affiche entre Saint-Quentin et Blois passera sur Viamatélé. Les matches entre Boulazac et Evreux et Vichy et Champagne Basket seront diffusés sur Facebook. Les cinq autres rencontres pourront être suivies sur la page YouTube de la Fédération française de basketball.