Un week-end 100% Coupe de France sur MCS Basket

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : MCS Basket

David Cozette, la voix du Basket français pendant trois décennies, sera sur place pour commenter les matchs en direct et en exclusivité, accompagné des jeunes loups de l’équipe First Team, Thomas Dufant, Sacha Allix et Erwan Abautret. L’ancien champion de France Thomas Larrouqui,s désormais consultant et membre émérite de First Team, sera également de la partie. Il apportera lui aussi son expérience et son expertise unique.

Que du beau monde donc pour cette grande fête du Basket, qui se déroulera pour la troisième fois à Angers, dans la magnifique salle de l'Arena Loire Trélazé. Et pour que l’expérience « abonné » soit encore plus intense, plus riche, MCS Basket ne va pas lésiner : une production exceptionnelle avec 5 caméras sur place et le "chat" spécial MCS Basket pour échanger avec David Cozette et l’équipe First Team en temps réel, histoire de ne pas perdre une miette de ce show exceptionnel.

Côté parquet, on commencera samedi par le duel entre l’Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez et Fos-sur-Mer Provence Basket à 13h, puis à 15h30, le match attendu entre Strasbourg et les Metropolitans de Boulogne-Levallois. La température va encore plus monter dans la soirée avec à 18h Monaco qui affrontera la JL Bourg-en-Bresse. Enfin, dernier match à 20h30. Lyon-Villeurbanne sera opposé à Gravelines-Dunkerque.

Pour conclure cette première journée démentielle c’est David Cozette qui aura la main puisqu’il procédera en personne au tirage au sort pour déterminer les demi-finales du dimanche 27 mars. Des demi-finales qui seront évidemment à vivre sur MCS Basket en direct, avec le premier affrontement à 14h30 et le deuxième à 17h.

L’offre MCS Basket est accessible en direct mais aussi à la demande, 6,99 euros par mois et 49 euros pour l’année. A noter LE bon plan pour les licenciés, une réduction de 20% sur l’abonnement annuel.

Le programme COUPE DE FRANCE sur MCS Basket :

Samedi 26 mars

13h00 : Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez / Fos-sur-Mer Provence Basket

15h30 : SIG Strasbourg / Boulogne-Levallois Metropolitans 92

18h00 : AS Monaco Basket / JL Bourg

20h30 : LDLC Lyon-Villeurbanne / BCM Gravelines-Dunkerque

Dimanche 27 mars