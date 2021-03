Valéry Demory (ASVEL) : "On n'a pas pu stopper Bourges dans les 5 dernières minutes"

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : Tango Bourges Basket

Cette année, Bourges domine les débats en Ligue Féminine de Basket. Mais après s'être fait sortir en EuroLeague, les Tango avaient envie de briller sur un autre tableau. Et pour cela, elles ont écarté leur principal concurrent, l'ASVEL Féminin, dès les quarts de finale (83-68). Les Berruyères ont complètement pris le dessus dans le dernier quart-temps (29-8). C'est ce qu'a reconnu l'entraîneur défait, Valéry Demory, après la rencontre. "Bourges a été meilleur que nous dans les 5 dernières minutes, c'est là qu'elles ont fait la différence", a reconnu l'ancien meneur de jeu. "C'est vrai que pendant trois quart-temps, on fait le dos rond, on est un peu dominé et à la fin on réussi à trouver les solutions en étant collectif", a réagi l'arrière Sarah Michel.