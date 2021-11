Vichy écarte avec autorité Champagne Basket, Limoges étrille Chartres

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : Olivier Fusy

Qu'il faisait bon de jouer à domicile pour ces 1/16e de finale de la Coupe de France. En attendant les deux dernières affiches qui vont opposer Gravelines à Nancy demain soir à Sportica et Fos-sur-Mer à Mulhouse, le 1er décembre prochain à la Halle Parsemain, toutes les équipes ayant reçu en ce mardi soir l'ont emporté.

Et la sensation de la soirée est venue de l'Allier où la JA Vichy a balayé Champagne Basket (98-78), emmenée par un Serge Mourtala de gala (30 points à 11/13 aux tirs dont 2/2 à 3-points et 7 rebonds pour 33 d'évaluation). Et nul besoin d'aller vérifier dans les archives pour savoir qu'il s'agit du match référence en carrière professionnelle pour le jeune pivot originaire du Niger. Déjà largués à la pause (50-32), les hommes de Cédric Heitz ont été dominé de la tête aux pieds dans l'envie, en témoigne la bataille aux rebonds largement gagnée par les locaux (44 à 23). Ces derniers shootaient à 56%, signe de la pauvre intensité défensive déployée par les pensionnaires de Betclic ELITE. Une défense qui prend l'eau depuis plusieurs matchs d'ailleurs et qui a de quoi inquiéter... (94 points contre l'ASVEL, 105 contre Boulogne-Levallois, 94 contre Dijon).

Brandon Jefferson en chaleur contre Cholet

Boostés par les 600 spectateurs de la petite salle Bruno Tarricq de Pau, les Palois ont renversé Cholet. Derrière au score à la pause (41-50) après avoir compté 15 points de retard et avec un Éric Bartecheky exclu par le trio arbitral, Brandon Jefferson a sonné la révolte en seconde mi-temps avec ses 27 points à 7/12 à 3-points en 36 minutes. L'EBPLO a fini par s'imposer 99-92. Après ses victoires arrachées sur le fil contre Fos et au Portel ce week-end après prolongation, l'Élan Béarnais montre une fois de plus du caractère avec ce succès.

Paris qui recevait Roanne pour ce second duel 100% Betclic ELITE, a pris sa revanche (89-73) après avoir été battu d'un cheveu à la Halle Carpentier en tout début de championnat (97-98). Comme son homologue palois, Jean-Denys Choulet à lui aussi rejoint le vestiaire en pleine partie. Peut-être un mal pour un bien. Car avec une adresse de 33% aux tirs, 20 balles égarés (pour 24 points encaissés dessus), la Chorale a rendu une pâle copie dans la capitale. Dustin Sleva a terminé en double-double (13 points et 10 rebonds pour 19 d'évaluation) pendant que Kyle Allman noircissait la feuille de match avec 18 points, 6 rebonds, 7 passes décisives et 3 interceptions pour 25 d'évaluation.

Boulazac et Saint-Quentin rejoignent Vichy

Il y a eu deux duels 100% Betclic ELITE, il y en a eu deux également à l'échelon de la Pro B cette fois-ci. Privé de ses deux hommes de bases, Tyren Johnson et Thomas Cornely, Mickaël Hay n'a pas fait de miracle en Picardie. En démarrant le match par un 14-0, Saint-Quentin a mis K-O d'entrée de jeu les Blésois et a contrôlé la partie (76-57). Six joueurs du SQBB ont terminé la partie entre 10 et 15 points.

À l'Agora, Boulazac a renversé Évreux dans le dernier quart-temps (18-12) après avoir compté 8 points de retard à la 33e minute sur un panier de Munanga. Si Nic Moore a été une fois de plus précieux (16 points et 12 passes décisives pour 23 d'évaluation), le facteur X de cette partie s'est nommé Luc Loubaki auteur de 14 points, 7 rebonds et 3 interceptions pour 23 d'évaluation. C'est la 2e victoire du BBD face à l'ALM en une semaine.

Bien que vainqueur à la grande surprise générale du Portel au tour précédent, la mission semblait impossible avant même l'entre-deux pour Chartres en déplacement à Limoges. Très appliqué dès le départ (19-2, 7e ; 26-6, 10e), le CSP n'a laissé aucune chance aux pensionnaires de NM1. En perdant 25 balles dans ce match, les Euréliens se tiraient des balles dans le pied, et Limoges en a, entre autre, profité pour creuser indéniablement l'écart (36 points après balles perdues). Avec 137 d'évaluation collective, tout le monde a participé à la fête, 8 joueurs finissent à 10 d'évaluation ou plus. On retiendra que le jeune Sam Mbaka, joueur des Espoirs, a inscrit le dernier panier de la rencontre permettant à Limoges d'atteindre la barre symbolique des 100 points face à une équipe de Chartres qui n'aura pas démérité.