Victoire nette et sans bavure de l'ASVEL en finale de la Coupe de France

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : FFBB IS BELLENGER

Le duel tant attendu entre l'ASVEL et la JDA Dijon en finale de la Coupe de France n'aura pas donné lieu au combat attendu. Les joueurs de T.J. Parker ont fait la course en tête pour remporter leur dixième Coupe de France sénior masculine (onzième si l'on prend en compte la victoire en Coupe de la Fédération 1984), avec un succès 77-61. En s'appuyant sur leur défense, et notamment la dissuasion du MVP de la rencontre Moustapha Fall (6 contres mais aussi 11 points à 5/7 aux tirs, 11 rebonds, 2 passes décisives et 7 fautes provoquées pour 18 d'évaluation en 27 minutes), les Rhodaniens ont mis les ingrédients nécessaires pour atteindre leur objectif.



L'ASVEL conserve la Coupe de France sénior masculine (photo : FFBB/IS/Bellenger)

Bien partis dans la rencontre (14-10 après 8 minutes), les joueurs de Laurent Legname ont connu 10 minutes difficiles ensuite de l'aveu du meneur Axel Julien (16 points à 4/12, 6 passes décisives, 4 interceptions et 7 fautes provoquées pour 17 d'évaluation en 29 minutes). Avec un excellent Thomas Heurtel (18 points à 5/9 aux tirs, 7 rebonds, 6 passes décisives et 6 balles perdues pour 20 d'évaluation en 27 minutes), l'ASVEL a pris les commandes de la rencontre pour ne plus les lâcher. Si les Bourguignons ont bien démarré la deuxième mi-temps pour revenir à -2 sur un panier à 3-points de David Holston (14 points à 4/10, 2 rebonds, 3 passes décisives et 3 balles perdues pour 11 d'évaluation en 32 minutes), les Villeurbannais ont pu compter sur leur grosse défense pour rester devant. En réussite, à l'image d'un incroyable panier de Paul Lacombe (9 points à 2/4 en 14 minutes) à la limite des 24 secondes, face à une équipe de la Jeanne d'Arc étrangement décomposée (un mélange de fatigue de manque de solutions), l'ASVEL n'a pas tremblé pour s'imposer fort logiquement de 16 points.

Un premier succès cette saison qui en appelle un autre : celui de champion de France 2021. Un titre que convoite également la JDA qui n'a plus que cette option pour terminer son cycle par un titre.

