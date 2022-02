Vincent Collet : "J'ai retrouvé une équipe avec de l'énergie et de la vigueur"

Grâce à un lay-up de Bandja Sy suivi d'un tir à 3-points de Lahaou Konaté dans les dernières secondes, les Mets 92 ont gagné 88 à 81 contre le Paris Basketball jeudi soir en 1/8e de finale de Coupe de France masculine. Dans un match assez serré avec 3 points d'écart au premier quart-temps (28-25) puis un seul point de différenc à la mi-temps (44-43), Boulogne-Levallois a fait parler son expérience et son engagement, à l'image de Banja Sy (17 points à 7/9 aux tirs et 4 rebonds pour 21 d'évaluation). De quoi retrouver la victoire après deux revers consécutifs en championnat. Vincent Collet se félicite de cette rencontre :

"Il y avait beaucoup d’énergie dès le début de match et c’était une vraie belle partie de Coupe de France, avec beaucoup de changements de leader. J’ai retrouvé une équipe avec de l’énergie et de la vigueur. On était vraiment remonté dans la détermination et on aurait pu perdre, donc ça montre que rien n’est facile. Ce qu’on a fait en défense dans le dernier quart-temps nous a donné des contre-attaques qu’on a converties. C’est un peu le schéma qu’on a depuis le début de la saison, et c’est ce qui s’était arrêté sur nos deux derniers matches. C’est positif, mais on aura encore un match très dur dans trois jours."

L'homme du match, Bandja Sy, est content de la défense ses coéquipiers et loue leur travail collectif.

"Le plus important ce (jeudi) soir était la victoire et de retrouver notre identité de jeu, avec de l’agressivité qu’on avait un peu perdu lors des deux derniers matchs. On a tous apporté un peu plus d’agressivité pour retrouver cette dureté collective. C’est à nous de l’amener à chaque match, d’être réguliers car c’est un point important. […] On a fait 24 passes décisives. Quand le ballon bouge bien ça donne des paniers faciles, car ça crée des espaces et ça facilite le travail. […] On est des compétiteurs donc tant qu’on sera engagé dans une compétition, on se donnera à fond."