+24 : les Bleus déroulent en Hongrie

Hormis dans le deuxième quart-temps où les Hongrois se sont battus, il n’y a guère eu de rencontre pour ce deuxième match qualificatif à la Coupe du Monde 2023. Parfois poussifs et en manque d’automatismes contre le Monténégro, les Français ont parfaitement récité leur basket à Kaposvar.

Il n’y a donc eu guère d’opposition puisque les Hongrois n’ont jamais vraiment mis l’engagement et l’intensité nécessaires pour exister sur un match international. Victorieux d’une courte tête au Portugal vendredi et toujours privés de leur coach Stojan Ivkovic et de leur intérieur Gyorgy Goloman (tous les deux positifs à la Covid-19), les locaux ont pris l’eau dès l’entame de match (4-18, 8’). Parfaitement lancés par un Louis Labeyrie auteur des sept premiers points français, les Bleus n’ont pas baissé pavillon.

7/7 aux tirs pour Mam Jaiteh et Louis Labeyrie

Peu inquiétés et toujours sereins malgré les absences d’Andrew Albicy et de David Michineau à la mène, les Français ont continué leur balade au retour des vestiaires. Dans une deuxième mi-temps parfois aux allures de All-Star Game, les Français ont enchainé les dunks et les tirs longues distances. Sérieuse en défense, l’équipe de France n’a encaissé que 54 points (54-78).

À créditer d’un joli 7/7 aux tirs chacun, Mam Jaiteh et Louis Labeyrie se sont même approchés du 9/9 aux tirs de Nando De Colo contre la Belgique en 2008. L’intérieur de Valence, absent ces trois dernières années sous le maillot bleu, en a profité pour battre son record de points en sélection (19 points à 12/12 aux tirs) mais il a aussi pris 6 rebonds pour finir à 24 d’évaluation. Également à la fête, le pivot de la Virtus Bologne a terminé à 15 points, 3 rebonds et 3 fautes provoquées pour 17 d'évaluation en moins de 16 minutes. Un véritable récital donc. Voilà, emballez c’est pesé !

