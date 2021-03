[À cinq mois des JO] Quels ailiers prendre à Tokyo (sondage) ?

ÉQUIPE DE FRANCE

Qui accompagnera le capitaine Nicolas Batum au poste 3 à Tokyo ? Axel Toupane a occupé ce rôle en 2019. Mais Timothé Luwawu-Cabarrot monte en puissance et le staff semble vouloir le solliciter. Derrière, des shooteurs ou défenseurs réputés sont également candidats.

Dans la perspective des Jeux olympiques de Tokyo, de fin juillet à début août, nous faisons le point sur l'état de forme des ailiers de jeu potentiels de l'équipe de France, tous engagés dans "Team France Basket"*.

Nicolas Batum (2,03 m, 32 ans) : Los Angeles Clippers, NBA

Après 18 mois difficiles du côté de Charlotte, Nicolas Batum a retrouvé un rôle important dans une équipe compétition. Utilisé sur le poste 4, le Normand fait le travail de l'ombre aux côtés des stars que sont Paul George et Kawhi Leonard. Présent au rebond (4,8 prises par match) et plus globablement en défense, dans le jeu sans ballon, adroit à 3-points (45% de réussite aux tirs), il conservera le même rôle en Bleu aux côtés de Nando De Colo et/ou Evan Fournier. En effet, comme à la Coupe du Monde 2019, il pourrait démarrer au poste 3 et basculer sur le poste 4 en cours de match, et notamment en fin de rencontre pour pouvoir changer en défense sur les pick and rolls.

Timothé Luwawu-Cabarrot (1,98 m, 25 ans) : Brooklyn Nets, NBA

Vu une première fois en équipe de France A en préparation de la Coupe du Monde 2019, il n'avait pas réussi à faire sa place dans le groupe France. Depuis, il s'est installé aux Brooklyn Nets où il occupe un rôle de rotation important. Très rapide et athlétique, dans les coupes vers le panier, capable de marquer de loin, potentiellement très fort défensivement, il semble pouvoir occuper le même rôle chez les Bleus. D'autant plus qu'il peut également jouer au poste 2.

Axel Toupane (2,01 m, 28 ans) : Santa Cruz Warriors, G-League

Présent sur les deux dernières compétitions internationales des Bleus, il a moins été en valeur ces 18 derniers mois. Après une saison à Malaga suivie d'une blessure, il a fait le choix de se relancer en G-League, où sa carrière à l'étranger avait décolé. Pour l'instant, il se montre très en jambes. Gros athlète, défenseur réputé, il possède également un tir en suspension de qualité et n'hésite pas à attaquer les close-outs avec des attrapés percutants.

William Howard (2,02 m, 27 ans) : ASVEL, Jeep ELITE / EuroLeague

Après son expérience outre-Atlantique, William Howard a découvert l'EuroLeague avec l'ASVEL. La mise en route a été difficile à cause de nombreux pépins physiques mais depuis quelques semaines, l'ancien joueur de Hyères-Toulon marche sur l'eau (18,3 d'évaluation sur les 3 victoires de février, contre des adversaires du Top 5). Très adroit à 3-points, quelque soit la distance, il montre également une belle activité défensive, avec ses longs segments. A la manière d'un Paul Lacombe, il n'est pas rare non plus de le voir se faufiler sur la ligne de fond dans le dos de la défense ou encore de dunker avec férocité sur pénétration. Pour franchir encore un pallier, il faut sans doute qu'il s'épaississe un poil pour pouvoir lutter dans les contacts aériens.

Sekou Doumbouya (2,05 m, 20 ans) : Détroit Pistons, NBA

Poste 3 ou 4, Sekou Doumbouya présente un des plus gros potentiels du basketball français. Ailier long et athlétique, il peine encore à s'imposer chez les Pistons de Détroit, où son rôle reste irrégulier. Reste à savoir si pour cette échéance de 2021, le staff prendra le pari de le faire venir dans le groupe élargi afin de l'intégrer petit à petit, ou s'il faudra encore attendre.

Axel Bouteille (2,00 m, 25 ans) : Malaga, Liga Endesa / EuroCup

Excellent à Bilbao en 2019-2020, au point de faire partie du meilleur cinq de la saison, ce gros attaquant confirme plus ou moins à Malaga (10,7 points à 46% de réussite aux tirs, 2,3 rebonds et 0,9 passe décisive en 20 minutes), dans un collectif qui n'a pas les résultats escomptés au point d'avoir changé d'entraîneur. Ayant la gâchette rapide, le Varois peut être utilisé comme un joker offensif. Cela lui a plutôt réussi sur la fenêtre de Pau avec un bon match contre l'Allemagne (15 points à 5/6 à 3-points) mais pas à Podgorica récemment (-2 puis 0 d'évaluation), avec notamment une entame ratée contre le Monténégro, la faute à une défense passive et une sélection de tirs pas toujours évidente.

Charles Kahudi (1,97 m, 34 ans) : ASVEL, Jeep ELITE / EuroLeague

Un homme de mission. Longtemps, il a été le porte-bonheur des Bleus, en troisième option dans l'aile derrière Mickaël Gelabale (le titulaire) et Nicolas Batum (titulaire au poste 2 puis souvent décalé en 3 au fil du match). Un joueur très costaud, dur, doté d'un vrai sens du devoir. Il s'est également doté d'un vrai tir à longue distance et d'une expérience EuroLeague, au passage. S'il a connu quelques pépins physiques qui ont gêné sa saison jusqu'ici, il devrait se remettre dans le rythme d'ici cet été.

Lahaou Konaté (1,96 m, 29 ans) : Metropolitans 92, Jeep ELITE / EuroCup

Formidable en 2018-2019 avant Nanterre, il a vécu sa première expérience à l'étranger en 2019-2020 avant de s'engager sur la durée avec les Metropolitans 92. Là-bas, il a démarré après avoir été durement touché par la COVID-19. Petit à petit, le Francilien retrouve le rythme et s'intègre dans le collectif de Jurij Zdvoc, coach axé sur la défense. Joueur intense et dévoué au collectif, il est régulièrement appelé pour les fenêtres internationales.

