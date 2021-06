"Alix Duchet a joué juste", dit Marine Johannès avant d'affronter la République tchèque

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Lilian Bordron

Apprendre à vivre sans Olivia Époupa. C’est ce que devra faire l’équipe de France féminine, au moins pour la deuxième rencontre du championnat d’Europe contre la République tchèque ce vendredi (20h45). Sortie en début de rencontre contre la Croatie (6-5, 2’), la nouvelle meneuse de Lattes-Montpellier souffre d’une entorse à la cheville droite, dont la gravité exacte reste encore à définir.

"C’est vraiment dommage pour Olivia mais on a plein de joueuses qui peuvent monter en puissance, disait Sandrine Gruda en zone mixte jeudi. On est resté calmes lors de sa blessure." Car il n’aura fallu que quinze minutes aux Bleues pour lancer véritablement leur championnat d’Europe, avant d’atomiser les filles de Stipe Bralic pour compter jusqu’à 44 points d’avance (105-61, 39’).

"Alix Duchet a joué juste"

Avec une domination physique et athlétique déconcertante (54 prises dont 15 offensives) et un bon apport des joueuses du banc (48 points), Valérie Garnier et les Bleues se sont offert une entrée en matière facile. Là où la Belgique et l’Espagne sont respectivement tombées face à la Bosnie-Herzégovine et à la Biélorussie. "Je me suis d’ailleurs servie de la défaite de la Belgique pour commencer mon briefing d’avant-match, indique la sélectionneuse. Je voulais aussi rappeler que tout est remis à zéro en compétition. Une équipe 3e au ranking peut se faire battre par une équipe 15e au ranking, c’est aussi simple que cela."

Derrière les bonnes performances des taulières Endy Miyem (18 points) et Sandrine Gruda (16 points), la Roannaise Alix Duchet (21 sélections) s’est distinguée. "Les matchs amicaux ont servi, apprécie Marine Johannès. On sait l’importance qu’elle va avoir. Elle a joué juste, elle a mis de l’intensité et annoncé quelques systèmes. Je suis contente pour elle et pour l’équipe."

"L’équipe a été construire pour pallier ce genre de mésaventure"

Sans doute responsabilisée plus vite que prévue, la nouvelle poste 1 du Tango Bourges Basket a fait plus que tenir son rang. Seulement 2 points marqués mais une activité et une polyvalence appréciable (5 rebonds et 6 passes). "La performance d’Alix est conforme à ce qu’on attend d’elle. L’équipe a été construire pour pallier ce genre de mésaventure (la blessure d’Olivia Époupa, ndlr). Marine (Johannès), Sarah (Michel), Valou (Vukosavljevic), Gabby (Williams) peuvent dépanner sur ce poste de jeu et c’est cela qui fait notre force. Si on a de l’ambition, on se doit d’être présente à chaque match. Notre fond de commerce sera toujours notre physique et notre intensité défensive."

Victorieuse du championnat d’Europe 2005 puis médaillée d’argent à la Coupe du Monde 2010, la République tchèque a mal débuter la compétition, en s’inclinant de justesse en ouverture contre la Russie. Avec ses deux stars Kateřina Elhotová (USK Prague) et Julia Reisingerová (Gérone), la République tchèque présente de nombreux atouts. Et quelques visages bien connus des terrains de LFB, comme Alena Hanusova qui a joué à Landerneau ou encore Romana Hejdova qui a partagé sa saison entre Lattes-Montpellier et Nantes-Rezé.

À Strasbourg,

Le Kop France a poussé les Français vers une première victoire facile contre la Croatie jeudi (photo : Lilian Bordron)