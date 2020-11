"Il a marché sur ses adversaires" : l'acte de naissance de Jerry Boutsiele chez les Bleus

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Nouveau venu en équipe de France masculine A, Jerry Boutsiele a apporté dès sa première fenêtre internationale. En relai de Mathias Lessort au poste 5, le pivot du Limoges Cercle Saint-Pierre a apporté son impact physique à l'intérieur face à l'Allemagne ce dimanche. Après avoir inscrit 2 points contre la Grande-Bretagne deux jours plus tôt, le Francilien a eu un impact décisif lors d'un temps fort français. En début de troisième quart-temps, les Bleus ont pu se détacher d'une accrocheuse allemande en servant leur point d'ancrage à l'intérieur, avant de filer vers la victoire.

"Un apport intéressant pour une première" pour Vincent Collet

"Au début du 4e quart-temps, les Allemands ont joué très small ball avec deux postes 4 à l'intérieur donc on avait l'avantage, a expliqué le meneur et capitaine Andrew Albicy qui a parfaitement servi son intérieur. Jerry Boutsiele a marché sur ses adversaires : il a mis trois paniers de suite." Vincent Collet a apprécié l'apport de l'ancien Nanterrien. "Jerry a été important quand on a décroché les Allemands. C'était un moment où les grands de l'Allemagne avait quatre fautes chacun et on a exploité ses qualités de post-up. Il a vraiment été précieux dans ces minutes-là." Mais sa performance ne se résume pas à ses statistiques (7 points à 3/3 et 3 rebonds pour 9 d'évaluation en 17 minutes). "Il a fait beaucoup d'efforts défensivement : il a défendu des joueurs plus mobiles que ce qu'il a l'habitude de faire. Il a eu un apport intéressant pour une première", admet le sélectionneur.

Avec sa modestie habituelle, Jerry Boutsiele estime avoir fait son travail. "Le coach nous a dit qu'il fallait exploiter le maximum de ballons en bas. Je me suis efforcé (de le faire), surtout en deuxième mi-temps, d'insister dans la raquette. Ca a changé le cours du jeu et après on avait juste à contrôler de l'autre côté et tout s'est passé pour le mieux."

Après un excellent début de saison en club, le pivot de 27 ans confirme donc sous les couleurs de l'équipe nationale. Un nouveau pas de franchi dans sa carrière.



Jerry Boutsiele toujours à l'écoute ou prêt à donner de très bons écrans à ses coéquipiers (photo : GPJ)