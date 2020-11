"Ils sont très dangereux !" prévient Vincent Collet au sujet des Britanniques

Pays co-organisateur de l'EuroBasket 2022 masculin, l'Allemagne est déjà qualifiée pour la compétition mais participe tout de même aux qualifications. Ainsi, battre la Grande-Bretagne (qui a battu l'Allemagne mais a perdu contre le Monténégro) demeure essentiel pour les Bleus, surtout à domicile. La sélection de Vincent Collet l'affronte ce vendredi à Pau à partir de 18h. Pour contrecarrer, cette équipe dense physiquement, l'équipe de France devra faire parler sa défense. Le technicien normand, interrogé sur les caractéristiques de la sélection britannique lundi, se dit méfiant :

"Ce sont des joueurs qui pour la plupart ne jouent pas en Grande-Bretagne, en tout cas les leaders de l'équipe. Surtout, par rapport aux autres équipes de la poule, c'est l'équipe la plus athlétique de la poule avec nous. Les joueurs que l'on connaît comme Ovie Soko (finalement forfait), Myles Hesson, (Gabriel) Olaseni (ancien joueur d'Orléans, NDLR) sont des joueurs qui ont une valeur athlétique vraiment intéressante et ça déteint beaucoup sur le sujet des Britanniques qui courent beaucoup. Ils relancent à tout va. Il faudra donc qu'on soit capable d'endiguer ça. Et de l'autre côté c'est une équipe qui a posé beaucoup de problèmes aux Allemands par les switchs (changements) défensifs. Ils ont été capables avec des joueurs qui sont assez polyvalents - même les intérieurs ne sont pas de grande taille mais par contre ils tiennent bien les duels et puis les arrières sont plutôt costauds. Les Allemands se sont pris un peu les pieds dans le tapis par rapport à cette capacité athlétique et cette polyvalence là. Il faut qu'on soit prêt à affronter ce type de basket très engagé. Il faudra s'attendre à un petit combat, les Britanniques jouent avec leurs armes et il y a surtout l'état d'esprit britannique qui ne recule pas facilement. Donc soyons prêts !"