"J'ai un groupe qui a envie d'avancer", s'enthousiasme Jean-Aimé Toupane

L'Equipe de France féminine, qui sort d'un match d'entraînement contre l'Australie, prépare son tournoi de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Un tournoi qui débute ce jeudi contre le Mali, avec la première d'Alexia Chartereau (1,90 m, 23 ans) en tant que capitaine des Bleues. Les joueuses de Jean-Aimé Toupane veulent se qualifier, et pensent déjà à l'été prochain : "On a hâte d'être cet été, avoir plus de temps pour travailler et encore plus assimiler les choses". L'intérieure de l'ASVEL Féminine constate déjà les changements au niveau du coaching avec la prise de poste de l'ancien sélectionneur de l'équipe de France U20 masculine : "Il est concentré sur les détails. Si on doit être dans le corner et qu'on est à 10 centimètres du corner, ce n'est pas bon". Un goût du détail que le sélectionneur veut insufler à ses joueuses.

Le père d'Axel Toupane sait que son groupe est fourni et que les absences de cadres, notamment à l'intérieur (Endy Miyem, Sandrine Gruda...) entraîneront la prise de responsabilités de certaines jeunes joueuses, comme Iliana Rupert (1,94 m, 20 ans) : "Quand on regarde ce qu'elle fait en club, c'est impresionnant ; son rôle va être beaucoup plus important par rapport à l'absence des cadres".

Beau duel face à l'Australie, une des meilleures équipes du Monde



Sur son groupe de 14 joueuses, le sélectionneur sait qu'il peut compter sur chaque joueuse, grâce à un groupe qui se tire vers le haut : "J'ai un groupe qui a envie d'avancer, qui progresse au fil des jours, c'est ce que je retiens". Les Françaises joueront leur premier match pour la qualification en Coupe du Monde ce jeudi, à 18h heure française, contre le Mali.