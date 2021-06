"On a regardé la République tchèque jouer", regrette Valérie Garnier malgré la victoire des Bleues

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Lilian Bordron

Valérie Garnier (entraîneuse de l’équipe de France) : "C’était un match difficile, on a été en difficulté. En première mi-temps, on a regardé la République tchèque jouer. Mais on a joué plus durs en deuxième mi-temps et on a fait des stops défensifs, ce qui nous a permis de trouver du rythme. Et c'est plus facile pour l'équipe de France féminine quand on peut jouer plus vite.

"Si on se met à défendre avant et qu’on ne subit pas, c’est mieux"

Si on se met à défendre avant et qu’on ne subit pas, c’est mieux. Quand on se met à être durs en défense et à jouer vers l’avant, c’est difficile pour les équipes de nous jouer. C’est la première fois qu’on est amené à jouer face à une défense de zone depuis la préparation.

"Olivia a passé des examens rassurants"

Olivia (Époupa, blessée à la cheville droite et absente face à la Croatie et à la République tchèque) a passé des examens rassurants, il y aura un communiqué de fait demain matin."

Sandrine Gruda (poste 5 de l’équipe de France) : "Ce (vendredi) soir, notre plus gros challenge était la défense, c’était dur face à la zone et on doit travailler dessus si on veut être efficaces. On a pris du temps pour s’ajuster mais je suis fière de mon équipe car on a réussi à trouver des solutions. Il va falloir qu’on essaye de jouer plus justes à l’intérieur et qu’on trouve des solutions.

J'ai joué en Russie et je connais leur mentalité. C'est une nation qui veut dominer. On devra être préparées et prêtes à commencer le match plus dur. On ne doit pas débuter le match dans le deuxième quart-temps mais dans le premier quart-temps."

Le sourire de Sandrine Gruda après une victoire laborieuse contre la République tchèque (photo : Lilian Bordron)

"Le résultat final ne reflète pas le match"

Stefan Svitek (entraîneur tchèque) : "Félicitations à la France. Il y a eu deux mi-temps différentes. En première mi-temps, nous sommes dans le match et notre défense marche bien. Le seul problème était la différence de rebonds défensifs. Je pense que le résultat final ne reflète pas le match.

On était dans le match plus longtemps que cela. L’équipe française a fait la différence en transition en seconde période ainsi qu’avec ses stars."

Katerina Elhotova (poste 3 de la République tchèque) : "Je veux féliciter l’équipe de France également. Je suis fière de l’équipe. On a mis du cœur à l’ouvrage en première période. Je pense qu’on les a surpris avec la défense de zone, c’était un bon choix du coach. En deuxième période, on a commencé à fatiguer. On a perdu beaucoup de ballons et elles ont pu en profiter.

Elles ont toujours eu des difficultés avec la zone en seconde période mais elles ont eu des points sur deuxième chance. On savait qu’on devait se battre avec elles car elles sont plus grandes que nous. Je pense que nous avons fait un bon travail et maintenant, un gros match contre la Croatie (dimanche) nous attend."

Propos recueillis avec Lilian Bordron, à Strasbourg,