"On n’est pas au rendez-vous lorsqu’il faut l’être", déplore Valérie Garnier

Valérie Garnier (sélectionneuse de la France) : "Je suis déçue pour la Fédération, pour les joueuses et pour mon staff. Mais c’est comme cela, la Serbie a été trop forte ce (dimanche) soir. On a eu des difficulés en attaque car la Serbie a joué dur et elle a très bien défendu. C’était difficile pour nous de mettre la balle à l’intérieur.

"J’ai l’impression de revivre la même situation qu’en 2015"

J’ai l’impression de revivre la même situation (qu’en 2015) et c’est fortement désagréable. On n'a pas pu mettre en place notre jeu de transition, notre jeu placé et réaliser tout ce qui a été notre force jusque-là. On n’a pas été capable de déployer la même intensité défensive que lors des matchs précédents.

"On n’est pas au rendez-vous lorsqu’il faut l’être"

On a va prendre le temps de prendre un peu de recul pour analyser ce qu’il s’est passé ce (dimanche) soir. On n’est pas au rendez-vous lorsqu’il faut l’être. On n’a pas su mettre les ingrédients nécessaires pour aller chercher cette victoire."

Sandrine Gruda (pose 4 de la France) : "Je ne sais pas quoi dire pour être honnête. La Serbie a joué juste, elle a fait son travail. Elle a trouvé le moyen de stopper notre jeu (elle se met à pleurer). Ce match est passé à vitesse grand V, mais on y a cru du début à la fin. C’est une grosse déception, on a déjoué."

"Cette équipe de Serbie a du caractère"

Marina Maljković (sélectionneuse de la Serbie) : "Je veux féliciter mes joueuses. On partagé les mêmes valeurs et c’est ce qui fait notre force, dans la victoire comme dans la défaite. C’est une génération spéciale, cette équipe a du caractère. Les joueuses ont respecté le plan pendant 32 minutes, les filles ont fait exactement (elle insiste) ce que je voulais."

Sonja Vasić (MVP du tournoi) : "On a contrôlé le match. Ce n’était pas un match facile mais c’était quand même l’une des rencontres les plus aisées de ce tournoi car on était relâché. On a brillé. Ce (dimanche) soir, un rêve est devenu réalité. Je suis qui je suis car mes coéquipières et ma coach me font confiance et me donnent de l’énergie positive."