"On veut gagner le championnat d’Europe 3x3", lance Antoine Eïto avant le début des phases finales

Quand la Dame de Fer se pare de son habit de lumière, ces Messieurs entrent en scène au Trocadéro. "C’est très prometteur car je n’ai jamais vu de telles installations pour du 3x3, s’enthousiasme Franck Seguela. Je viens d’un petit village de 400 habitants, à Saint-Laurent-de-Gosse dans les Landes, et le site est plus grand que de là où je viens."

Plus de trois mois après la désillusion du TQO fin mai, l’équipe de France 3x3 masculine retrouvait donc les terrains avec enthousiasme et l’envie de faire honneur à cette organisation, dans un lieu magique au pied de la Tour Eiffel. Mais pas au pied du mur, car l’entrée en matière des Bleus a été parfaite face à l’Autriche. Dans une rencontre très bien maîtrisée, Jules Rambault a donné la victoire aux siens à trois minutes du terme (21-14).

Deuxièmes de la poule C

En revanche, Antoine Eïto et sa bande n’ont pas réussi à prendre la tête d’un groupe C particulièrement relevé puisqu’ils se sont inclinés dans les dernières secondes face à la Lituanie (21-19), médaillée de bronze en 2019. Le tir à longue distance de Jules Rambault pour tuer une nouvelle fois la rencontre manque d’un rien de rentrer quand, quelques secondes plus tard, la Lituanie vient sceller définitivement le sort de la rencontre sur lancers francs. La dure loi du 3x3 à l’état pur...

"Trois matchs à gagner et basta"

"C’est l’un des meilleurs matchs des phases de poule, explique Antoine Eïto. Cela se joue à rien. On mène de cinq points et puis... Ça peut aller très vite des deux côtés et c’est la me**** mais on s’en fout car dimanche, on a trois matchs à gagner et basta. On a tous fait des conneries, il ne faut pas qu’on sorte frustré de cette rencontre. Il faut vite l'oublier. Dimanche sera un autre jour. On veut gagner le championnat d’Europe 3x3 et pour cela, il nous faudra des cou*****."