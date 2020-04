"Sydney 2000 : Le grand récit des Bleus", par Basket Le Mag

Le confinement dure jusqu'au 11 mai et il apparaît toujours nécessaire de vous occuper. Pas de panique, certains proposent des solutions... Comme Basket le Mag qui propose un riche n°41, disponible à partir du 2 mai. Il y sera largement question de la campagne des Jeux olympiques de Sydney, en 2000, avec le témoignage des acteurs de cette belle campagne qui s'est terminée avec une médaille d'argent autour du coup. A ne pas manquer !

Voici le sommaire :

"En cette période de confinement, la lecture d’un magazine peut être un moyen d’évasion. Aussi pour ce nouveau numéro, tout en traitant l’actualité, la rédaction a également réalisé beaucoup d’articles certifiés 100% sans Covid-19.

Sydney 2000 : le grand récit. Pour la première fois, 20 ans après avoir décroché l’argent olympique, les acteurs, d’Antoine Rigaudeau à Yann Bonato, de Jim Bilba à Stéphane Risacher, ont accepté de revenir sur cette incroyable épopée de l’équipe de France. Une plongée au cœur d’un été invraisemblable.

Coronavirus : comment le basket français va résister à la crise économique ? Les réponses de Philippe Ausseur, président de la DNCG, qui explique que l’inquiétude porte sur la saison à venir.

Taïwan : ici, le basket continue ! Le championnat est l’un des derniers au monde encore en activité. Explications.

LeBron James : en quête d’immortalité. Aucun joueur de 35 ans n’avait été aussi complet que lui. Comment fait-il ?

Maya Moore : la superstar du basket américain a mis sa carrière entre parenthèse afin de se lancer dans un combat pour la justice.

Australie : le basket en plein boom. La ligue bat des records d’affluence (beaucoup de matches joués devant plus de 10 000 personnes !), les équipes nationales performent. L’Australie prend de plus en plus de place sur la scène mondiale.

Basket et économie : comment les joueurs gèrent leur argent ? Comment protéger un jeune qui va arriver en NBA et devenir millionnaire des dangers qui l’entourent ? Entretien avec Frédéric Schatzlé et Kevin Beesley, conseillers en gestion de patrimoine. Avec en complément un témoignage d’Evan Fournier, qui explique que beaucoup de joueurs en NBA vivent au jour le jour.

«Moi, je» : Vincent Collet. Du gamin que sa mère fichait dehors parce qu’il dribblait dans la cuisine au sélectionneur national quintuple médaillé, parole à un véritable amoureux du basket.

Borislav Stanković : l’homme qui a rapproché les deux mondes. L’héritage laissée par un grand monsieur du basket.

Découverte : Darko Perić.

Le jour où : j’ai découvert la folie Michael Jordan."