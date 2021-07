"Tout commence maintenant" pour les Bleus, qualifiés pour les quarts de finale

Facile vainqueure de l'Iran cette nuit, l'Équipe de France masculine termine 1ère invaincue de son groupe. Pas une fin en soit, mais le début d'une nouvelle compétition qui l'attend. Si l'adversaire présentait l'avantage d'être déjà éliminé et inférieur en terme de niveau de jeu, il était nécessaire pour la troupe de Vincent Collet de maintenir le rythme de la compétition tout en faisant tourner l'effectif comme de relancer Frank Ntilikina blessé et intéressant pour son retour :

« Le premier objectif, dans un match comme celui-ci, tôt le matin, avec la qualification déjà en poche, était d'être collectivement sérieux, commente le sélectionneur dans l'Équipe . On l'a été en première mi-temps, moins par la suite. L'Iran a mieux joué, résisté à notre pression défensive. Mais il faut comprendre que ce n'était pas sur ce match-là que l'on jouait notre compétition. Par ailleurs, il fallait maintenir le rythme pour ceux qui avaient beaucoup joué les premiers matches et en même temps relancer ceux qui avaient moins joué ou pas du tout. À l'image d'un Frank Ntilikina, qui a fait un bon match, et particulièrement une première mi-temps intéressante. C'est rassurant et il ne s'est pas ressenti de sa petite blessure. L'équipe va bien, mais comme je le leur ai dit, bien que nous soyons heureux de ce qu'on a déjà accompli, tout commence maintenant. Se qualifier, de surcroît en étant premier du groupe, c'est bien. Mais quoi qu'il arrive, l'adversaire qui nous attend sera redoutable. »

Incertain avant la compétition en raison d'une blessure au pied, Thomas Heurtel, efficace face aux Asiatiques (16 points et 3 rebonds pour 17 d'évaluation en 15 minutes) se sent bien physiquement :

« Contre l'Iran, on savait que ça allait tourner, les blessés sont rentrés dans la rotation et c'est bien pour la suite, car tout le monde doit apporter sa pierre à l'édifice pour accrocher la plus belle médaille possible. Je sors du banc et je me sens à l'aise dans cette configuration. Cela n'a pas d'importance tant que je joue. Ma blessure au pied va bien, en tout cas ça n'empire pas, je prends de plus en plus de rythme. J'espère être à 100% dans les matches couperets. »