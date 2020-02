[Vidéo] "L'aventure Pôle France" : un documentaire sur la filière de haut-niveau de la FFBB

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FFBB

La Fédération française de basketball (FFBB) a produit un documentaire pour mettre en valeur sa filière de haut-niveau et surtout le Pôle France, autefois connu sous le nom de Centre Fédéral. Celle-ci est censée réunir les meilleurs U18 français mais ceux-ci ne viennent plus systèmatiquement rejoindre l'institution basée dans le bois de Vincennes. De quoi pousser la FFBB à se remettre en question et notamment mieux communiquer sur son "parcours d'excellence".

La vidéo ci-dessous est le fruit de ce travail :