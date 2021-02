[Vidéo] "La Minute Inside" revient sur l'annulation des deux France - Espagne

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FFBB

Mercredi, la Fédération française de basketball (FFBB) a annoncé que les deux rencontres amicales programmées vendredi et dimanche à Toulouse entre l'équipe de France féminine et l'Espagne n'auraient pas lieu. En effet, un membre du staff espagnol est positif à la COVID-19 et par sécurité les matches de préparation à l'EuroBasket et aux Jeux olympiques ont été annulés.

Cette nouvelle bouleverse la semaine de travail des Bleues, réunies à Toulouse depuis lundi. Elles s'attendaient à une montée sous tension sur toute la semaine avant deux oppositions face aux championnes d'Europe. La sélectionneuse Valérie Garnier, la général manager Céline Dumerc et la capitaine Endy Miyem s'expriment sur cette nouvelle dans "La Minute Inside" :