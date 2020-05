[Vidéo] À quoi ressemblera l'équipe de France aux J.O. de Paris 2024?

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Dans quatre ans, Paris acceuillera la plus grande des compétitions sportives : les Jeux olympiques. Imaginez l'équipe de France aller décrocher une médaille devant son public. Doux rêve ou projection réaliste ? Et avec quels joueurs ? Nous nous sommes livrés à un difficile exercice de fiction/anticipation pour constituer le meilleur groupe possible.

Un débat à poste par poste à retrouver en vidéo ci-dessous. Tauliers incontournables ou jeunes en pleine éclosion... qui y sera ? Amusez-vous à consituer vous aussi votre équipe de France idéale pour 2024, et partagez vos 12 en commentaires.

01'40 : les meneurs.

12:23 : les arrières.

18'52 : les ailiers.

26'28 : les ailiers-forts.

37'17 : les pivots.

43'11 : les équipes de la rédaction.