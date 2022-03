[Vidéo] Comment les Français ont battu les Américains aux JO ?

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Hugo et Thomas Vincent ont lancé leur chaîne YouTube Process Corp, notamment dans le but de décrypter les choix technico-tactiques de certaines équipes pour être compétitives. Sur leur dernière vidéo, ils se sont penchés sur la victoire de l'équipe de France masculine en ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, contre les Etats-Unis. L'occasion de comprendre les adaptations de Vincent Collet et de son staff face à la défense américaine, basée sur les "switches" (changements), et ce qui a été mis en place pour contrarier l'attaque de la sélection de Gregg Popovic. C'est toujours très enrichissant, et c'est à voir ci-dessous :