[Vidéo] Euro 2011, France - Grèce : Les Bleus passent enfin le stade des quarts !

Crédit photo : FIBA

L'EuroBasket 2011 reste à ce jour sans doute le plus beau de l'histoire du basketball moderne. Une compétition de trois semaines en Lituanie, des stars dans toutes les équipes (Gasol, Navarro, Parker, Noah, Kirilenko, McCalebb, Nowitzki etc.), une féroce concurrence pour se qualifier pour les Jeux olympiques de Londres... Les Bleus, après avoir échoué en quart de finale en 2007 (contre la Russie) et 2009 (face à l'Espagne), font face à la redoutable Grèce dans la toute nouvelle Arena de Kaunas. En face, on retrouve les Bourousis, Fotsis, Calathes, Zisis, Koukos mais aussi les tous jeunes Papanikolaou et Sloukas... Bref une sacrée armada !



Joakim Noah au dunk sur Bourousis ! (photo : FIBA)



La partie est à voir ou revoir ci-dessous, avec les commentaires (toujours vivants) en Espagnol :