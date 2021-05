[Vidéo] Gabby Williams fière d'être en équipe de France : "Je suis ici pour l'équipe"

Gabby Williams (1,80 m, 24 ans) a joué son premier match en équipe de France A à l'occasion de la deuxième rencontre de préparation contre l'Espagne. Une première réussie tant collectivement (victoire 72-45) qu'individuellement (13 points à 5/6 aux tirs dont 2/2 à 3-points, 6 rebonds et 3 passes décisives en 17 minutes). Avant cette rencontre, l'ancienne joueuse de Lattes-Montpellier s'est confiée dans une vidéo YouTube réalisée par la FFBB. Elle y a exprimé sa fierté de faire partie du groupe, ce que cela représente pour elle et a montré son envie de performer cet été avec les Bleues.

"Tout le monde sait que c'est un rêve pour moi, c'est un but de ma carrière. Je suis vraiment contente d'être ici, et je suis fière de moi. J'ai la chair de poule quand je vois ma valise avec toutes les choses, tous les shorts. J'ai hâte de les porter et d'apporter le meilleur. J'ai parlé avec Valérie (Garnier) et j'ai expliqué que je veux aider. Je veux rejoindre l'équipe, je ferai de mon mieux. Comme je l'ai dit, je suis ici pour l'équipe."