[Vidéo] Histoire : La victoire de l'équipe de France féminine contre Team USA en 2014

ÉQUIPE DE FRANCE

Si l'équipe de France masculine a réalisé un exploit à la Coupe du Monde 2019 en s'imposant contre Team USA, l'équipe de France féminine avait réalisé une performance identique, ou presque, cinq ans plus tôt. C'était cependant lors d'un match de préparation, avant la Coupe du Monde turque. A Coubertin (Paris), les Bleues ont pris le meilleur sur Diana Taurari & co malgré un très mauvais départ (6-20 au bout de 10 minutes). Mais portées par une énorme Sandrine Gruda (26 points et 15 rebonds), elles sont revenues après la pause pour finir par s'imposer 76-72. Une belle réaction après la défaite de la veille contre l'Australie.

C'était le deuxième succès seulement de l'histoire de l'équipe de France féminine contre les Etats-Unis, le premier depuis 1971. Quelques semaines plus tard, l'équipe d'Angel McCoughtry a cependant pris sa revanche en s'imposant 94-72 en quart de finale de la Coupe du Monde.

