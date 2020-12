[Vidéo] Le reportage de Canal+ sur Andrew Albicy

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Julien Bacot FFBB

Lors de la mi-temps de la rencontre entre l'équipe de France et celle d'Allemagne dimanche dernier, Canal+ a diffusé un reportage sur Andrew Albicy. Le capitaine des Bleus revient sur son parcours et son retour en équipe de France A, en 2017, et son installation parmi les cadres depuis. L'entraîneur Christophe Denis se rappelle notamment de son test d'entrée au centre de formation du Paris Basket Racing.