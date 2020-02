[Vidéo] Le très gros dunk d'Amath M'Baye contre le Monténégro

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Romane Coadic

L'action la plus spectaculaire de la première mi-temps entre l'équipe de France masculine et celle du Monténégro est sans aucun doute ce dunk d'Amath M'Baye. L'ailier-fort des Bleus, caché sur la ligne de fond, a profité d'une belle passe aveugle de son coéquipier Alexandre Chassang pour passer dans le dos de la défense monténégrine, se retourner en l'air et planter un dunk rageur. Puissant et aérien !