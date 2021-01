[Vidéo] Le zapping des Bleues

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FFBB

Le bêtisier de l'année 2020 de l'Equipe de France féminine. Des séquences inédites filmées par la FFBB en immersion avec les Bleues au TQO de Bourges en février 2020, et lors du rassemblement à l'INSEP en novembre. Des fous rires, de la danse, du chant, et bien plus encore à découvrir...