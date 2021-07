[Vidéo] Les réactions à chaud de Batum, De Colo et Fournier après la victoire contre Team USA

Après la victoire de l'équipe de France masculine contre les Etats-Unis ce dimanche, trois cadres des Bleus, Nando De Colo, Evan Fournier et Nicolas Batum se sont exprimés. Ils n'ont pas voulu s'emballer, comme le sélectionneur Vincent Collet, qui s'est exprimé au micro de L'Equipe après la rencontre :

"On doit continuer car le deuxième match sera très différent et très difficile. Je le répète depuis une semaine aux joueurs. Même si on gagnait ce soir, le match le plus important serait celui contre les Tchèques (mercredi). C'est toujours vrai ce soir. Il faut se calmer, vite redescendre même si ce n'est pas facile après une performance pareille."