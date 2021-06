[Vidéo] Sarah Michel : "On appuie là où ça fait mal"

Précieuse en sortie de banc lors de la victoire française contre la Russie (10 points à 4/6 aux tirs, 6 rebonds et 2 passes pour 18 d'évaluation), l'arrière Sarah Michel a joué un rôle de parfait couteau suisse pour permettre aux Bleues de se qualifier directement pour les quart-temps de finale.

LIRE AUSSI. "Contre la France, les autres équipes faiblissent physiquement", explique Valériane Vukosavljević

"Je ne sais si ce sont des entames compliquées, on joue quand même de fortes équipes, rappelle-t-elle en zone mixte. On ne va pas mettre dix points en une minute contre une équipe russe de qualité. C'est juste qu'il faut qu'on se mette en place et qu'on impose notre densité physique. Et cela ne s'impose pas en une ou deux minutes, il faut le temps. Il y a des matchs où ce sera en trois quart-temps et d'autres où ce sera en un quart-temps. Peut-être que parfois, ça se jouera jusqu'à la dernière minute."