[Vidéo] Valérie Garnier fait le point au début du stage de Mulhouse : "Encore plus de rigueur !"

Alors que l'équipe de France féminine a démarré son deuxième stage pour la préparation de l'EuroBasket 2021, la sélectionneuse Valérie Garnier fait le point au micro de Kevin Bosi dans un entretien vidéo de 9 minutes.

"Il y a des signaux qui sont encourageants, estime-t-elle. Ce qui est encourageant, c'est surtout le travail qu'on fait aux entraînements, la détermination des joueuses, l'adhésion au projet, aux discussions qui en découlent... On est vraiment dans un projet de coconstruction. On sait ce qu'on veut faire, on se donne les moyens pour y arriver et maintenant il faut les appliquer."