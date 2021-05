[Vidéo] Valérie Garnier raconte son lien de toujours avec l'équipe de France

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FFBB

Dans son format "Les Mots Bleus", la Fédération française de basketball (FFBB) propose un entretien vidéo avec Valérie Garnier, la sélectionneuse de l'équipe de France féminine depuis 2013. Sa carrière de coach est bien connue mais elle a aussi été en équipe de France en tant que joueuse. Lorsqu'elle évoluait au Basket Astarac Club Mirande, Valérie Garnier a été sélectionnée à 61 reprises pour jouer sous le maillot Bleu de 1988 à 1990. "Les conditions étaient tellement différentes que moi aujourd'hui ça me parait être un autre monde, c'est vraiment un autre temps."

Elle a toujours rêvé de ce parcours, passant de joueuse à entraîneure. "Je me considère vraiment comme quelqu'un de très chanceux puisque du plus loin que je m'en souvienne dans mon enfance, mes rêves les plus fous m'emmenaient dans une vie de joueuse professionnelle, d'entraineure professionnelle". Le métier d'entraineure de l'équipe de France lui demande beaucoup de travail : "J'ai tendance à dire que le travail d'un entraîneur on est un peu sur du H24". Malgré toutes les attentes, elle fait ce qu'elle aime et ce poste est une passion selon elle : " C'est la passion de notre métier qui nous unis tous et on vit les émotions aussi intenses quel que soit le niveau d'engagement, joueuses, entraîneurs et j'ai l'habitude de le dire mais on passe tellement de temps ensemble qu'on forme une famille."