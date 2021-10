10 médaillées olympiques convoquées en équipe de France de 5x5, ainsi que Migna Touré

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Habituée de l'équipe de France féminine de 3x3, avec qui elle a vécu de nombreuses campagnes internationales, Migna Touré est cette fois convoquée en équipe de France de 5x5. L'arrière a en effet été appelée en compagnie de 14 autres joueuses pour les deux premiers matches de qualification à l'EuroBasket 2023. Parmi elles, on trouve 10 médaillées des Jeux olympiques de Tokyo. Seules Valériane Vukosavljević et Diandra Tchatchouang sont absentes. Forfait au Japon, Olivia Epoupa réintègre le groupe. Autrement, Tima Pouye et Aby Gaye seront également de la partie, de même qu'Ornella Bankolé, qui effectue son retour en Bleue.

"A quelques semaines du rassemblement de l’Équipe de France féminine j’ai souhaité m’appuyer sur une base de joueuses qui a déjà connu de grandes expériences en Bleu, a expliqué le nouveau sélectionneur Jean-Aimé Toupane. Nous souhaitons dans le même temps mettre en place une forme d’émulation aux différents postes au sein du groupe France et ainsi permettre à chacune de mériter sa place. J’ai souhaité également convoquer Migna Touré, après en avoir discuté avec les entraîneurs de l’Équipe de France 3x3, car je pense qu’elle peut apporter au groupe France à son poste de jeu."

En stage à partir du dimanche 7 novembre, les Bleues joueront leur premier match en Ukraine le 11 novembre à Kiev avant de recevoir la Lituanie à Villeneuve d'Ascq le dimanche 15 novembre.