103-35 : L'équipe de France U19 féminine ne fait qu'une bouchée de l'Egypte

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Après sa large victoire contre l'Argentine, l'équipe de France U19 féminine continue les cartons en matches de classement de la Coupe du Monde de la catégorie. Cette fois, les Bleuettes ont battu l'Egypte 103 à 35. Pauline Astier (24 points à 9/12 aux tirs, 5 rebonds et 8 passes décisives pour 34 d'évaluation en 20 minutes), Louis Bussière (20 points à 8/10, 3 rebonds et 6 passes décisives pour 28 d'évaluation en 19 minutes) et Oumou Diarisso (17 points à 8/10 et 8 rebonds pour 26 d'évaluation en 18 minutes) se sont régalées.

Les Françaises affronteront le Japon ce dimanche à 17h30 pour terminer neuvièmes de la Coupe du Monde.