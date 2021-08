113 à 32 : L'équipe de France U16 masculine facile contre la Roumanie pour entamer son Euro Challengers

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Dernière équipe de France à se lancer dans son Euro Challengers cet été, l'équipe de France U16 masculine a débuté de la meilleure des manières face à la modeste Roumanie, à Skopje en Macédoine du Nord. La sélection de Bernard Faure s'est imposée 113 à 32, terminant avec une évaluation collective de +167 (155 à -12). Après un quart-temps, les Bleuets menaient déjà 33 à 5.

Très attendus, Killian Malwaya (17 points à 7/13 aux tirs, 5 rebonds et 5 interceptions pour 19 d'évaluation en 17 minutes, Zaccharie Risacher (9 points à 4/5, 6 rebonds, 3 passes décisives et 4 interceptions pour 20 d'évaluation en 17 minutes), Alexandre Sarr (14 points à 5/5 et 5 rebonds pour 20 d'évaluation en 14 minutes) ou encore Illan Pietrus (9 points à 2/5 et 4 rebonds pour 12 d'évaluation en 20 minutes) n'ont pas du de mal à s'exprimer.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre

Ce mardi, la sélection de Bernard Faure va jouer un match sans doute bien plus serrée face à la Russie, qui s'est imposée 73-65 contre la Lituanie ce lundi.